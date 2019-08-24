Мама Рапунцелей больше не желает участвовать в проекте «Дом-2»





Мама семейства Рапунцелей не желает участвовать в программе «Дом-2», но её поддержки ожидает младшая дочь Алёна Савкина. О своих трудностях девушка постоянно напоминает женщине через социальные сети.Опасения Татьяны Рапунцель при появлении на проекте: если она окажется на проекте, то придётся знакомиться с новым возлюбленным дочери, семейным Романом Макеевым. Известно, что Илья Яббаров не женился на младшей дочери, а уже через некоторое время дочка нашла другого мужчину.Следует учитывать, что при возвращении на проект ей нужно заниматься внуком, так как у Алёны насыщенная трудовая деятельность: отчёт перед организаторами проекта, как происходит создание потенциальной «семьи», создание образа примерной «яжематери». Также нужно встретиться и с бывшим молодым человеком её дочери – Ильей Яббаровым, так как он ближе всех находится к Татьяне Владимировне.Но не только Алёна Савкина желает, чтобы Татьяна Рапунцель участвовала в проекте. Роман Макеев также устал от различных бытовых обязанностей.