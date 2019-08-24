Муж Ксении Бородиной написал книгу, чтобы помочь читателям изменить жизнь

Не так давно стало известно, что Курбан Омаров решил попробовать себя в литературе. На днях муж Ксении Бородиной официально объявил старт продаж своего первого творения. К слову, еще задолго до выпуска произведения Омаров рассказывал, что в книге будет делиться своим опытом, который, по его мнению, сможет многим помочь не только изменить свое бытие, но и завоевать достойную спутницу по жизни.Более того, Омаров подмечает в своем творении, которое получило название «Откровение», что не всех мужчин может назвать «достойными». Для Курбана очень важно понимать, смог ли тот или иной представитель сильного пола добиться тех целей, которые он ставил себе по жизни. Отметим, что бизнесмен решил через свой пример продемонстрировать это читателям.По словам Омарова, в школу его отдали с 6 лет, поэтому в классе он был самым младшим. Однако не это больше всего расстраивало Курбана, а то, что каждый раз, когда ему приходилось менять школу, ему нужно было показывать себя и уживаться с уже сложившимся коллективом.Более того, Омаров признался, что он всегда был очень стеснительным, поэтому ему сложно было найти общий язык с девушками, и именно поэтому лишиться невинности ему помогла девушка по вызову.