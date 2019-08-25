Туристы все чаще учитывают опыт блогеров при выборе направления
Современные туристы все чаще учитывают опыт блогеров при выборе направления. Кроме того, большое влияние на определения маршрута путешествия оказывают разнообразные телешоу вроде «Орла и решки».
Соцопрос, в котором приняли участие 1500 респондентов, показал, что около половины населения России планируют отпуск самостоятельно, не доверяя ни печатным, ни интернет-источникам. Один из десяти отечественных путешественников выбирает страну, в которой хотел бы побывать, опираясь на опыт и видеообзоры популярных блогеров. Почти такое же количество российских туристов основываются на том, что увидели в разнообразных телешоу вроде «Орла и решки» или «Вокруг света» при составлении маршрута будущей поездки.
В 27% случаев к анализу отзывов на сайтах о путешествиях прибегают именно женщины, тогда как среди мужчин показатель доверия к чужому мнению и опыту друзей только 20%. Кроме того, прекрасная половина человечества чаще читает форумы о работе туроператоров (13%), смотрит познавательные передачи или шоу о путешествиях (11%), собирают информацию о направлениях, используя интернет-источники (10%), и консультируется с менеджерами туристических агентств (7%). Самым же непопулярным способом собрать сведения об интересующем направлении оказались печатные путеводители, которые заинтересовали только 2% опрошенных.
Соцопрос, в котором приняли участие 1500 респондентов, показал, что около половины населения России планируют отпуск самостоятельно, не доверяя ни печатным, ни интернет-источникам. Один из десяти отечественных путешественников выбирает страну, в которой хотел бы побывать, опираясь на опыт и видеообзоры популярных блогеров. Почти такое же количество российских туристов основываются на том, что увидели в разнообразных телешоу вроде «Орла и решки» или «Вокруг света» при составлении маршрута будущей поездки.
В 27% случаев к анализу отзывов на сайтах о путешествиях прибегают именно женщины, тогда как среди мужчин показатель доверия к чужому мнению и опыту друзей только 20%. Кроме того, прекрасная половина человечества чаще читает форумы о работе туроператоров (13%), смотрит познавательные передачи или шоу о путешествиях (11%), собирают информацию о направлениях, используя интернет-источники (10%), и консультируется с менеджерами туристических агентств (7%). Самым же непопулярным способом собрать сведения об интересующем направлении оказались печатные путеводители, которые заинтересовали только 2% опрошенных.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:01