Туристы все чаще учитывают опыт блогеров при выборе направления





Соцопрос, в котором приняли участие 1500 респондентов, показал, что около половины населения России планируют отпуск самостоятельно, не доверяя ни печатным, ни интернет-источникам. Один из десяти отечественных путешественников выбирает страну, в которой хотел бы побывать, опираясь на опыт и видеообзоры популярных блогеров. Почти такое же количество российских туристов основываются на том, что увидели в разнообразных телешоу вроде «Орла и решки» или «Вокруг света» при составлении маршрута будущей поездки.В 27% случаев к анализу отзывов на сайтах о путешествиях прибегают именно женщины, тогда как среди мужчин показатель доверия к чужому мнению и опыту друзей только 20%. Кроме того, прекрасная половина человечества чаще читает форумы о работе туроператоров (13%), смотрит познавательные передачи или шоу о путешествиях (11%), собирают информацию о направлениях, используя интернет-источники (10%), и консультируется с менеджерами туристических агентств (7%). Самым же непопулярным способом собрать сведения об интересующем направлении оказались печатные путеводители, которые заинтересовали только 2% опрошенных.