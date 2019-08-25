В Сети набирает популярность видео с собакой-гипнотизером

События разворачиваются перед глазами зрителей для демонстрации способностей собаки собрались 15 человек, которые разместились на полу, стоя на коленях. Шпиц Принцесса находился на руках у хозяйки, медленно оборачивающейся по кругу на стуле. На опубликованных кадрах видно, как все участники по очереди смотрят в глаза собаке и сразу же после этого падают лицом в специально подготовленные подушки. В Сети окрестили питомца гипнотизером, и с недавних пор данное видео набирает популярность. Сама программа вышла в эфир еще в прошлом году.В комментариях под записью в Instagram-аккаунте телеканала собралось множество комментаторов, которые сомневаются в наличии способностей у шпица. Хозяйкой питомца выступает гипнотизер Кристина Леннон из Британии, она вводит граждан в транс, заставляя посмотреть в глаза животного.