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В Сети набирает популярность видео с собакой-гипнотизером

Видео с демонстрирующей способности к гипнозу собакой, выпущенное на канале “Россия-1”, стремительно набирает популярность в Сети. Шпиц по кличке Принцесса одним только взглядом усыпил 15 человек, что произошло прямо в студии программы “Удивительные люди”.
В Сети набирает популярность видео с собакой-гипнотизером

События разворачиваются перед глазами зрителей для демонстрации способностей собаки собрались 15 человек, которые разместились на полу, стоя на коленях. Шпиц Принцесса находился на руках у хозяйки, медленно оборачивающейся по кругу на стуле. На опубликованных кадрах видно, как все участники по очереди смотрят в глаза собаке и сразу же после этого падают лицом в специально подготовленные подушки. В Сети окрестили питомца гипнотизером, и с недавних пор данное видео набирает популярность. Сама программа вышла в эфир еще в прошлом году.

В комментариях под записью в Instagram-аккаунте телеканала собралось множество комментаторов, которые сомневаются в наличии способностей у шпица. Хозяйкой питомца выступает гипнотизер Кристина Леннон из Британии, она вводит граждан в транс, заставляя посмотреть в глаза животного.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:02

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