Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться матом

Как отметила Наталья Рудина, она счастлива, что в ее семье есть сын Анатолий. Артистка рассказала, что наследник растет как все мальчишки, и научился на улице сквернословить. Оказалось, что он пришел с прогулки и заявил родителям о своем намерении постоянно общаться при помощи матов. На вопрос, зачем ему это, он ответил, что хочет быть свободным и так выражает свое желание. Тогда Наталья Рудина разрешила ему попробовать в присутствии девочек и их матерей, в связи с чем сын звезды передумал.К записи певица Натали прикрепила нарезку из фото и видео, а поклонники в комментариях отметили, что Анатолий Рудин растет замечательным, и пожелали ему здоровья. Также многих позабавила история из жизни наследника артистки. Под публикацией также отметились коллеги Натальи Рудиной, в частности, Юлия Савичева.