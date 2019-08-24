АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые опровергли связь между психическими проблемами у подростков и временем, проведенным со…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Ольга Бузова едва не упала со второго этажа, снимаясь в бассейне на Бали

Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз пошла на риски ради красивого кадра. В этот раз экс-возлюбленная Дмитрия Тарасова едва не упала со второго этажа, снимаясь в бассейне на острове в Индонезии.
Ольга Бузова едва не упала со второго этажа, снимаясь в бассейне на Бали

Ольга Бузова на данный момент находится на Бали, где не только участвует в съемках, но и продолжает рисковать жизнью. После «атаки» местной фауны звезда «Дома-2» решила устроить себе рискованные игры в бассейне на острове в Индонезии.

Стоит подметить, что на Бали Бузова живет в красивой двухэтажной вилле. На втором этаже оборудован бассейн, с которого отрывается неимоверный вид на остров.

Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько Stories, на которых продемонстрировала подписчикам, как проводит свободное время на втором этаже своей виллы. На видеоролике Бузова подмечает, что мало кому известен тот факт, что на Бали в действительности не так уж и жарко, поэтому «водица» зачастую очень холодная.

«Но все равно, я хочу купаться!» - объявила певица.

Далее в Stories Бузовой появилась запись, как она плывет на другой конец бассейне, где за бортиком виднелись крыши других вилл. Ольга, недолго думая, решила вскарабкаться на бортик, чтобы опять спрыгнуть в воду.

Вот только в какой-то момент Бузова потеряла равновесие и покачнулась, вскрикнув от страха. Правда, Ольге все-таки удалось устоять и не упасть со второго этажа. К слову, буквально сразу же поющая телеведущая пригнула в бассейн, вероятней всего, боясь, что в следующий раз у нее не получится удержаться.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Технология в MIUI автоматически подберет рингтон для входящего…
Ольга Бузова едва не упала со второго этажа, снимаясь в бассейне на…
Навка, Шнуров, Стриженова и другие звезды рассказали об увлечении…
Жители Ливерпуля купили фальшивые авиабилеты и лишились возможности летать на…
Disney не будет снимать сериал «Книга чар» про классических…
Российское аэротакси Begaero будет впервые презентовано на авиасалоне…
Кит Харингтон снимется в новом фильме студии…
Медики назвали 5 напитков, от которых стоит отказаться после 50…
Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Лады…
Минздрав сообщил об увеличении числа людей, страдающих…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов прошел процедуру омоложения ради Насти…
Настасья Самбурская поделилась снимком, на котором мужчина целует ей…
Volkswagen отзывает почти 700 тысяч автомобилей из-за…
Вдова Георгия Данелии призналась, что режиссер не оставил после себя денег и…
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец: «Федя Стрелков навсегда останется моим…
Диетологи назвали 6 правил для защиты кожи от…
Джордж Клуни мечтает стать многодетным…
Константин Богомолов о Ксении Собчак: «К счастью, моя будущая жена не профессиональная…
В Перми таксист потерял сознание и погиб в…
Разин назвал ссору Крутого и Киселева «большой…
В Google Play Store проникла шпионская…
Актер Сергей Селин вспомнил, как "вертелся" в…
Диетологи назвали 8 продуктов, способных защищать организм от…
Кирстен Данст назвала «отвратительным» поцелуй с Брэдом Питтом в «Интервью с…
Пользователи iPhone перестали покупать новые модели…
Квентин Тарантино исключил сцену с Тимом Ротом из «Однажды в…
Осенью в РФ начнутся продажи обновленной модели Skoda…
Иосиф Оганесян признал, что его брак с Александрой Черно - проектная…
Медики назвали шесть причин, провоцирующих пробуждение по…
Марина Мексика: «Кальян моего бывшего парня был в его…
Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней…
Меган Маркл и принц Гарри отключили комментарии в Instagram после…
Лолита призвала пожаловавшуюся на жизнь россиянку…
В Нью-Йорке мужчину насмерть задавило…
Вдова Олега Табакова: «Сейчас я будто наверстываю…
Ученые опровергли связь между психическими проблемами у подростков и временем, проведенным со…
В Волгоградской области в ДТП погибли 3 человека, включая…
Елена Летучая рассказала, как скрывает шрам на сломанном…
Эксперты рассказали, о каких болезнях может говорить горечь во…
Вдова Дмитрия Хворостовского заявила о вечной любви к покойному…
Просмотреть все новости