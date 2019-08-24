Ольга Бузова едва не упала со второго этажа, снимаясь в бассейне на Бали

«Но все равно, я хочу купаться!» - объявила певица.





Ольга Бузова на данный момент находится на Бали, где не только участвует в съемках, но и продолжает рисковать жизнью. После «атаки» местной фауны звезда «Дома-2» решила устроить себе рискованные игры в бассейне на острове в Индонезии.Стоит подметить, что на Бали Бузова живет в красивой двухэтажной вилле. На втором этаже оборудован бассейн, с которого отрывается неимоверный вид на остров.Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько Stories, на которых продемонстрировала подписчикам, как проводит свободное время на втором этаже своей виллы. На видеоролике Бузова подмечает, что мало кому известен тот факт, что на Бали в действительности не так уж и жарко, поэтому «водица» зачастую очень холодная.Далее в Stories Бузовой появилась запись, как она плывет на другой конец бассейне, где за бортиком виднелись крыши других вилл. Ольга, недолго думая, решила вскарабкаться на бортик, чтобы опять спрыгнуть в воду.Вот только в какой-то момент Бузова потеряла равновесие и покачнулась, вскрикнув от страха. Правда, Ольге все-таки удалось устоять и не упасть со второго этажа. К слову, буквально сразу же поющая телеведущая пригнула в бассейн, вероятней всего, боясь, что в следующий раз у нее не получится удержаться.