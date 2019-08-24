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Врачи назвали нестандартные признаки болезни сердца

Врачи назвали нестандартные признаки болезни сердца. По их словам, типичные симптомы - далеко не единственное, что указывает на заболевание жизненно важного органа.

Все давно осведомлены о таких признаках, как дискомфорт в области груди, онемение левой руки, одышка, но медики выделили еще несколько нестандартных показателей. В первую очередь, это касается беспричинной утомляемости, головокружения и отёчности нижних конечностей. Эти симптомы могут свидетельствовать о появлении проблем с сердцем. Часто эти признаки списывают на другие заболевания, либо слишком большое количество выпитой воды и неудобную обувь. Стремительное облысение путают с генетической предрасположенностью, на самом деле, это может говорить о нарушении работы сердечно-сосудистой системы.

Не стоит оставлять без внимания появление желтизны пяток, коленей и локтей. Смена цвета происходит из-за недостаточного количества липидов в крови. Ещё одним признаком сердечной болезни врачи назвали воспаление десен, аргументируя это тем, что состояние здоровья полости рта может предупредить о наличии различных заболеваний и отклонений, включая нарушения работы сердца.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 21:00

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