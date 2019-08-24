Из-за пошлого торта для Лиама Хемсворта Майли Сайрус осталась без работы

В Сети не так давно появились кадры, на которых Майли Сайрус облизывает торт в виде мужского полового органа. Такой подарок звезда преподнесла в честь дня рождения Лиама Хемсворта, известие о разводе с которым недавно потрясло публику. При этом из-за нескромных фотографий Майли Сайрус лишилась работы, в частности, она должна была озвучить дочь Дракулы в новом мультфильме. Компания Sony Picture подтвердила информацию об этом, отметив, что имелась опасность, что такие снимки звезды разрушат “детский” образ Сайрус, который она заработала во время съемок сериала “Ханна Монтана”.В итоге в новой части мультфильма “Монстры на каникулах” Мэйвис говорила голосом Селены Гомес.