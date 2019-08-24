Из-за пошлого торта для Лиама Хемсворта Майли Сайрус осталась без работы
Американская певица Майли Сайрус рассказала, как лишилась работы из-за вызывающего торта. Как передает The Hollywood Reporter, нескромный подарок артистка преподнесла Лиаму Хемсворту на день рождения.
В Сети не так давно появились кадры, на которых Майли Сайрус облизывает торт в виде мужского полового органа. Такой подарок звезда преподнесла в честь дня рождения Лиама Хемсворта, известие о разводе с которым недавно потрясло публику. При этом из-за нескромных фотографий Майли Сайрус лишилась работы, в частности, она должна была озвучить дочь Дракулы в новом мультфильме. Компания Sony Picture подтвердила информацию об этом, отметив, что имелась опасность, что такие снимки звезды разрушат “детский” образ Сайрус, который она заработала во время съемок сериала “Ханна Монтана”.
В итоге в новой части мультфильма “Монстры на каникулах” Мэйвис говорила голосом Селены Гомес.
В Сети не так давно появились кадры, на которых Майли Сайрус облизывает торт в виде мужского полового органа. Такой подарок звезда преподнесла в честь дня рождения Лиама Хемсворта, известие о разводе с которым недавно потрясло публику. При этом из-за нескромных фотографий Майли Сайрус лишилась работы, в частности, она должна была озвучить дочь Дракулы в новом мультфильме. Компания Sony Picture подтвердила информацию об этом, отметив, что имелась опасность, что такие снимки звезды разрушат “детский” образ Сайрус, который она заработала во время съемок сериала “Ханна Монтана”.
В итоге в новой части мультфильма “Монстры на каникулах” Мэйвис говорила голосом Селены Гомес.