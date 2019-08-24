Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов прошел процедуру омоложения ради Насти Костенко

«Затащила меня любимая в ЦИДК на Рублевке на комплексное оздоровление кожи HydraFacial. Крутая процедура. Я доволен», - подчеркнул экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

После того, как Дмитрий Тарасов рассекретил свои новые отношения после развода с Ольгой Бузовой, к его персоне увеличился интерес. Тот же факт, что с недавнего времени футболист является безработным, а недавно у него даже были проблемы с неуплатой алиментов, еще больше вызывает любопытство у пользователей Сети.Так, к примеру, считанные часы назад Тарасов разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором признался подписчикам, что посетил косметолога. Правда, Дмитрий побывал на процедуре омоложения не по собственному желанию, а потому что так пожелала его молодая избранница Настя Костенко.Примечательно, что многие подписчики Тарасова начали обращать внимание на то, что практически все свободное время полузащитник проводит с Костенко и годовалой наследницей Миланой. Более того, буквально в каждом интервью Дмитрий указывает на то, что ему очень повезло с третьей избранницей.