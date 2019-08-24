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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов прошел процедуру омоложения ради Насти Костенко

Бывший избранник российской артистки и телеведущей прославленного телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, 32-летний спортсмен и экс-игрок столичного футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов признался, что сопровождает третью жену повсюду. Оказалось, что ради 25-летней модели из Сальска Анастасии Костенко полузащитник даже прошел процедуру омоложения.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов прошел процедуру омоложения ради Насти Костенко

После того, как Дмитрий Тарасов рассекретил свои новые отношения после развода с Ольгой Бузовой, к его персоне увеличился интерес. Тот же факт, что с недавнего времени футболист является безработным, а недавно у него даже были проблемы с неуплатой алиментов, еще больше вызывает любопытство у пользователей Сети.

Так, к примеру, считанные часы назад Тарасов разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором признался подписчикам, что посетил косметолога. Правда, Дмитрий побывал на процедуре омоложения не по собственному желанию, а потому что так пожелала его молодая избранница Настя Костенко.

«Затащила меня любимая в ЦИДК на Рублевке на комплексное оздоровление кожи HydraFacial. Крутая процедура. Я доволен», - подчеркнул экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

Примечательно, что многие подписчики Тарасова начали обращать внимание на то, что практически все свободное время полузащитник проводит с Костенко и годовалой наследницей Миланой. Более того, буквально в каждом интервью Дмитрий указывает на то, что ему очень повезло с третьей избранницей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24

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