Медики назвали 5 напитков, от которых стоит отказаться после 50 лет





Медики советуют тем, кто не прочь провести вечер, пропустив стакан-другой горячительного, отказаться от подобного времяпровождения. Медики считают, что безопасных доз алкоголя не существует в принципе, а организм тех, кому за 50, борется с последствиями интоксикации значительно хуже, чем это происходит в молодые годы. Поэтому специалисты советуют отказаться от спиртного или же свести эту вредную привычку к минимуму, так как употребление подобных напитков может стать причиной повреждения слизистой желудка, а также развития рака.Кроме того, врачи считают, что в группу продуктов, вредных после 50 лет, входят зеленый чай и кофе. В этих напитках содержится кофеин, который воздействует на работу сердечно-сосудистой системы и провоцирует повышение артериального давления. Регулярное употребление крепкого чая или кофе способно значительно увеличить риск инсульта и гипертонического криза.Так как с возрастом доля мышечной ткани уменьшается, а жировой, наоборот, увеличивается, стоит обратить особое внимание на калорийность рациона. Для того, чтобы избежать неприятных неожиданностей в виде обнаружения повышенного сахара или холестерина в крови, медики советует воздержаться от употребления сладких газированных напитков. То же самое относится и к пакетированным магазинным сокам, которые лучше заменить свежевыжатыми или просто добавить богатых клетчаткой фруктов в ежедневный рацион.