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Минздрав сообщил об увеличении числа людей, страдающих ожирением

Минздрав сообщил об увеличении числа людей, страдающих ожирением. По словам представителей федерального органа, количество больных увеличилось в 1,5 раза.

В прошлом году эксперты проводили анализ жителей разных регионов и выявили лидера по числу людей с ожирением. В 2018 около 5 500 на 100 тыс. населения случаев были обнаружены в Алтайском крае, следом за ним расположилась Курганская область, насчитав 2 711 пациентов с избытком жира, третье место досталось представителям Тюменской области (2 634), а замыкали рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319). Эксперты отметили, что наименьшее число людей с ожирением припадало на Приморский край, около 387 случаев на 100 тыс. населения. Выделили также Кабардино-Балкарию с 578,5 заболевшими, Москву (588,2), Калининградскую область и Якутию с показателями 618,3 и 627 соответственно.

По сравнению с 2013 годом, за 5 лет число людей с ожирением возросло в 1,5 раза - с 1,3 млн до 2 млн человек.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 12:30

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