Volkswagen отзывает почти 700 тысяч автомобилей из-за поломки





Немецкий производитель отзывает более 679 тысяч транспортных средств с автоматической трансмиссией и механизмом бесключевого доступа в салон. В рамках кампании, которая начнется 11 октября, будут сданы в ремонт модификации Golf GTI Beetle Beetly Convertible, Jetta Golf SportWagen. Как сообщили представители компании, водители могут ненароком вынуть ключ из замка зажигания во время езды, а это, в свою очередь, способно спровоцировать ДТП и покалечить людей в салоне и за рулем. Все работы по ремонту в салонах будут выполнены бесплатно.Ранее в России Jeep и Chrysler отозвали больше 1700 своих машин. При вероятном сбое вызова ПО может не повториться попытка связи со спасательными службами.