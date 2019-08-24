Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Лады Дэнс
Московский суд удовлетворил поступивший от компании “Издательство Джем” иск, адресованный телеканалу СТС за нарушающее закон использование композиции Лады Дэнс. Согласно вынесенному вердикту, взыскание составило 300 тысяч рублей.
В многосерийной ленте “90-е. Весело и громко” был задействован трек Лады Дэнс “Девочка-ночь”. Согласно судебному акту, “Издательство Джем” имеет исключительные права на песню на фоне договоренностей между исполнительницей и композитором Леонидом Величковским. Правообладатель направил претензии телеканалу, но там отказались разобраться во всем в досудебном порядке, поэтому был направлен иск с требованием выплаты со стороны ответчика компенсации в размере 1,1 млн рублей. Однако телеканал отметил, что не является поставщиком произведения, что суд отклонил. Дело в том, что в договоре прописано, что сериал снят по заказу СТС.
Суд назвал убедительными доводы, но признал иск лишь частично, снизив сумму компенсации до 300 тысяч рублей, принимая в учет соразмерность последствий незаконной эксплуатации трека.
В многосерийной ленте “90-е. Весело и громко” был задействован трек Лады Дэнс “Девочка-ночь”. Согласно судебному акту, “Издательство Джем” имеет исключительные права на песню на фоне договоренностей между исполнительницей и композитором Леонидом Величковским. Правообладатель направил претензии телеканалу, но там отказались разобраться во всем в досудебном порядке, поэтому был направлен иск с требованием выплаты со стороны ответчика компенсации в размере 1,1 млн рублей. Однако телеканал отметил, что не является поставщиком произведения, что суд отклонил. Дело в том, что в договоре прописано, что сериал снят по заказу СТС.
Суд назвал убедительными доводы, но признал иск лишь частично, снизив сумму компенсации до 300 тысяч рублей, принимая в учет соразмерность последствий незаконной эксплуатации трека.