Суд оштрафовал телеканал СТС на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Лады Дэнс

В многосерийной ленте “90-е. Весело и громко” был задействован трек Лады Дэнс “Девочка-ночь”. Согласно судебному акту, “Издательство Джем” имеет исключительные права на песню на фоне договоренностей между исполнительницей и композитором Леонидом Величковским. Правообладатель направил претензии телеканалу, но там отказались разобраться во всем в досудебном порядке, поэтому был направлен иск с требованием выплаты со стороны ответчика компенсации в размере 1,1 млн рублей. Однако телеканал отметил, что не является поставщиком произведения, что суд отклонил. Дело в том, что в договоре прописано, что сериал снят по заказу СТС.Суд назвал убедительными доводы, но признал иск лишь частично, снизив сумму компенсации до 300 тысяч рублей, принимая в учет соразмерность последствий незаконной эксплуатации трека.