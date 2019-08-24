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Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец: «Федя Стрелков навсегда останется моим бывшим»

Экс-участница «Дома-2» Кристина Лясковец дала свежее интервью, в котором указала на то, что Стрелков навсегда останется только ее бывшим. По словам 29-летней телезнаменитости, она искренне желает Федору счастья.
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец: «Федя Стрелков навсегда останется моим бывшим»

Кристина Лясковец 2 раза приходила на реалити-шоу «Дом-2» и каждый раз ее бойфрендами становились самые рейтинговые парни шоу. Так, к примеру, в свое время блондинка встречалась с Андреем Черкасовым, а также Рикардо Гарсия. Правда, настоящую любовь и искреннее счастье девушка обрела только рядом с Федором Стрелковым.

Уйдя за Периметр, Лясковец и Стрелков начали строить совместные планы на будущее, однако сохранить отношения им так и не удалось. Не так давно Федор опять вернулся на «Дом-2», а вот Кристина решила искать «того единственного» вне проекта.

На сегодняшний день Лясковец активно занимается развитием собственного бренда, а также работает в сетевой компании, название которой отказалась озвучивать. Правда, Кристина призналась, что в фирму она пришла еще со Стрелковым, когда у них все было хорошо.

«После того, как я ушла за Периметр, случилось много интересных событий. Например, покупка квартиры», - подчеркнул экс-участница «Дома-2».

В интервью Лясковец в очередной раз пришлось объяснять, почему они со Стрелковым на самом деле расстались. По словам Кристины, просто так получилось, что вне «Дома-2» им с Федором не удалось сохранить отношения, однако она по-прежнему желает ему счастья, пишет «СтарХит».

«Он навсегда останется моим бывшим», - добавила блондинка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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