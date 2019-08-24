Российское аэротакси Begaero будет впервые презентовано на авиасалоне МАКС-2019





В этом году на Международном авиационно-космическом салоне МАКС будет представлено много новинок от отечественного производителя, но самой необычной из них станет аэротакси Begaero. Дизайн разработки внешне напоминает большой квадрокоптер, пока еще оснащенный винтами, которые в будущем планируют спрятать внутрь силовых установок беспилотного транспортного средства.На этапе испытаний аппарат является грузовым, но уже в скором времени разработчики обещают переоборудовать его в 4-местное такси. Вся электроника будущего аэротакси исключительно российского производства и, как отмечает руководитель проекта, алгоритмы управления, безопасность полета, а также надежность изделия - это технические решения исключительно отечественных компаний. Цена полного цикла создания нового вида транспорта, начиная от этапа научно-исследовательских разработок до фактической реализации, – 3,5 миллиарда рублей.Конструкторы НПО "Авиационно-космические технологии" обещают, что аэротакси Begaero будет иметь возможность совершать вертикальный взлет и посадку, дальность пути без дозаправки составит 400 км, а максимальная развиваемая скорость достигнет 420 км/ч. Экспериментальная модель четырехместного российского транспортного средства будет презентована уже к 2025 году, а пока на ависалоне МАКС-2019 можно будет ознакомиться с моделью проекта.