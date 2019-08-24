Константин Богомолов о Ксении Собчак: «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса»
Новый суженный тележурналистки Ксении Собчак, 44-летний актер и режиссер Константин Богомолов дал свежее интервью, в котором в очередной раз заявил, что очень любит светскую даму. Также поэт указал на то, что считает свою возлюбленную очень талантливой женщиной, поэтому хотел бы, чтобы она развивалась и как актриса.
Накануне в Сети появилось интервью с Константином Богомоловым, в котором он хоть и официально не подтвердил предполагаемое бракосочетание с Ксенией Собчак, но все-таки указал на то, что для него отношения с бывшей ведущей «Дома-2» являются последними.
Более того, Богомолов подметил, что по-особенному относится к Собчак, ведь ее настоящей видел только он и ее самые близкие люди. По словам Константина, Ксения не только очень ранимая и тонкая натура, но и невероятно талантливая женщина.
Также Богомолов заявил, что не планирует подбирать для Собчак роли в театре, художественным руководителем которого он является, несмотря на то, что ранее и утверждал, что в дальнейшем звезда «Дома-2» может сняться в каком-то его кинофильме.
Сейчас для Богомолова и Собчак куда важнее личные отношения, нежели творческие, однако Константин не спешит ничего исключать, ведь Ксения, по его мнению, является очень талантливой женщиной, пишет mk.
Накануне в Сети появилось интервью с Константином Богомоловым, в котором он хоть и официально не подтвердил предполагаемое бракосочетание с Ксенией Собчак, но все-таки указал на то, что для него отношения с бывшей ведущей «Дома-2» являются последними.
«Я могу только сказать одно и не скрываю этого: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», - подчеркнул стихотворец.
Более того, Богомолов подметил, что по-особенному относится к Собчак, ведь ее настоящей видел только он и ее самые близкие люди. По словам Константина, Ксения не только очень ранимая и тонкая натура, но и невероятно талантливая женщина.
«Она – фантастическая мама, удивительный друг», - добавил режиссер.
Также Богомолов заявил, что не планирует подбирать для Собчак роли в театре, художественным руководителем которого он является, несмотря на то, что ранее и утверждал, что в дальнейшем звезда «Дома-2» может сняться в каком-то его кинофильме.
«К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса», - подчеркнул поэт.
Сейчас для Богомолова и Собчак куда важнее личные отношения, нежели творческие, однако Константин не спешит ничего исключать, ведь Ксения, по его мнению, является очень талантливой женщиной, пишет mk.