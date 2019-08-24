Константин Богомолов о Ксении Собчак: «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса»

«Я могу только сказать одно и не скрываю этого: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», - подчеркнул стихотворец.

«Она – фантастическая мама, удивительный друг», - добавил режиссер.

«К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса», - подчеркнул поэт.



