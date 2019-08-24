Кит Харингтон снимется в новом фильме студии Marvel





Актер появится в новом фильме киновселенной Marvel, подробности которого не разглашаются. Остаётся секретом и само название картины, а также роль, которую сыграет Харингтон. Вероятнее всего, это будет еще не анонсированный фильм. В следующем году на экранах появится «Черная вдова», «Шанг-Чи», вторая часть ленты «Доктор Стрендж» и «Тор». В Сети фанаты уже поспешили отметить, что были бы рады увидеть тандем Бенедикта Камбербэтча и исполнителя роли Джона Сноу.Ранее было известно, что Кит Харингтон тяжело переживал завершение «Игры престолов», играя в нём на протяжении 8 лет. Он лечился от алкогольной зависимости и депрессии в американской клинике Prive-Swiss. Но теперь поклонники уверены, что возвращение к работе вернёт актёра к прежней жизни.