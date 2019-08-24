Настасья Самбурская поделилась снимком, на котором мужчина целует ей ноги

Настасья Самбурская гастролирует по городам России со спектаклем “Охота на мужчин”, куда ушла работать после увольнения из родного театра на Малой Бронной. Звезда делится кадрами в Instagram, демонстрируя работу в новом образе. На опубликованном недавно снимке актриса запечатлена в откровенной черной тунике и на каблуках, а перед ней стоит на коленях неизвестный мужчина и целует ноги. Снимок привлек большое внимание публики, которая назвала его “горячим”. Многие поклонницы артистки признались, что завидуют ей.Настасья Самбурская отметила, что уже отыграла в Анапе и готовится к спектаклю в Сочи, который состоится 25 августа.