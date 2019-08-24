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Вдова Георгия Данелии призналась, что режиссер не оставил после себя денег и драгоценностей

Вдова кинорежиссера Георгия Данелии рассказала, как поделили имущество звезды. Вскоре семья покойного установит памятник на могиле на Новодевичьем кладбище.

В апреле этого года от сепсиса скончался Георгий Данелия, а его вдова рассказала о переживаниях, связанных с похоронами. Галина Юркова-Данелия посетила фестиваль Star Wings, где выставлены художественные работы ее сына. В интервью StarHit вдова режиссера призналась, что тяжело переживает утрату мужа, из-за чего у нее скверное настроение, но чувствует она себя нормально. В день рождения Георгия Данелии его родные и близкие планируют прийти в гости к его супруге, чтобы почтить память артиста.

Вскоре планируется поставить памятник на могиле режиссера, но семья еще не сделала заказ, а лишь присматривается к скульпторам. Галина Юркова-Данелия надеется на то, что люди помогут собрать достаточно денег на облагораживание могилы. Также вдова артиста заявила об отсутствии наследства, поскольку деньги и драгоценности были разделены между внуками и дочерью.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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