Диетологи назвали 6 правил для защиты кожи от прыщей





Повседневные привычки человека часто вредят безупречности кожи, на фоне этого могут развиваться болезни или даже комплексы. В первую очередь, дерматологи советуют правильно умываться. Они отмечают, что не стоит очищать лицо водой чаще, чем 3 раза в день. Частое умывание высушивает кожу, а если при этом применяются химические средства, то она становится более уязвимой к прыщам. Иногда умываться стоит без использования специальных средств, пользуясь обычным мылом или же вовсе только водой. На протяжении дня лицо соприкасается со множеством предметов, например, с телефоном. Следить необходимо не только за кожей, но и за чистотой поверхностей.Одним из главных факторов появления прыщей является частое соприкасание рук с лицом. Человек не замечает, сколько раз в день он трогает лицо, а ведь на пальцах и ладонях находится огромное количество бактерий, особенно после посещения общественного транспорта или расчета деньгами. Эксперты отмечают, что микроорганизмы способны вызывать серьезные заболевания. Не стоит забывать о смене наволочки. Её необходимо производить раз в неделю, а сами подушки периодически стирать в машинке. На них хранится огромное количество бактерий, остатки мертвой кожи, клещи, после которых могут появляться угри. На самой голове накапливается жир, и дерматологи рекомендуют чаще мыть волосы. Если сальные выделение не смываются на протяжении некоторого времени, они попадают на лицо, тем самым провоцируя появление прыщей.На наличие высыпаний влияет также питание. Необходимо ограничить потребление сладких продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови и являются быстрыми углеводами, откладываясь в жировой прослойке организма.