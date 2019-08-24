В Google Play Store проникла шпионская программа





Исходный код новоявленного трояна уже несколько лет доступен на GitHub, однако только недавно злоумышленники внедрили его компоненты в одну из легитимных программ, доступных на Google Play Store. По словам экспертов ESET, Android-шпион AhMyth проник в одно из приложений для прослушивания музыки под названием Radio Balouch.Специалист по кибербезопасности Лукаш Штефанко утверждает, что вредоносный компонент, являющий собой инструмент для удаленного доступа, был обнаружен на Google Play дважды за месяц. Оба раза программа. Содержащая троян была удалена сразу же после того, как эксперт сообщил о находке руководству компании, однако он считает странным, что защита магазина приложений не обнаружила его сама, ведь вирус не был скрыт или обфусцирован.