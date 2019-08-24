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Джордж Клуни мечтает стать многодетным отцом

Джордж Клуни мечтает получить статус многодетного отца, что поддерживает его супруга. Как передает National Enquirer, в семье звезды Голливуда вскоре ожидается пополнение.

Одна из приятельниц Амаль Клуни рассказала о планах пары завести много детей. В 2017 году у Джорджа Клуни родились близнецы, а теперь актер решил стать многодетным отцом. Однако ранее он выступал против брака и даже заключил пари с Мишель Пфайффер и Синди Кроуфорд, что никогда не свяжет себя браком. Звезда Голливуда поменял свое мнение после встречи с будущей супругой в 2013 году. Избранница актера согласна родить еще одного ребенка, отметив, что старшие дети уже подросли.

Согласно данным инсайдера, Амаль Клуни решила пройти оздоровительный курс перед беременностью. Также она принимает витамины, следит за питанием, делает специальные упражнения и проходит курс иглоукалывания. Поклонники ожидают известия о новой беременности супруги знаменитости.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:35

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