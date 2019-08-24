Disney не будет снимать сериал «Книга чар» про классических злодеев
Компания Disney отменяет сериал «Книга чар» про классических злодеев. Причиной этому является очень жуткий тон сюжета.
Реализовать проект хотели Майкл Ситцман и Стивен Перлман. Официально производство кинопродукта не планировалось, но съемки предполагалось начать в следующем году. Премьера «Книги чар» в случае реализации состоялась на сайте Disney+. Работал над сериалом и продюсер Джейсон Рид, от которого требовалось «облегчить» сценарий, но конечный результат не понравился остальным создателям.
«Книгу чар» могли снять по мотивам произведений Серены Валентино о классических злодеях: Урсуле, Чудовище и других.
Реализовать проект хотели Майкл Ситцман и Стивен Перлман. Официально производство кинопродукта не планировалось, но съемки предполагалось начать в следующем году. Премьера «Книги чар» в случае реализации состоялась на сайте Disney+. Работал над сериалом и продюсер Джейсон Рид, от которого требовалось «облегчить» сценарий, но конечный результат не понравился остальным создателям.
«Книгу чар» могли снять по мотивам произведений Серены Валентино о классических злодеях: Урсуле, Чудовище и других.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:17