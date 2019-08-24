Disney не будет снимать сериал «Книга чар» про классических злодеев





Реализовать проект хотели Майкл Ситцман и Стивен Перлман. Официально производство кинопродукта не планировалось, но съемки предполагалось начать в следующем году. Премьера «Книги чар» в случае реализации состоялась на сайте Disney+. Работал над сериалом и продюсер Джейсон Рид, от которого требовалось «облегчить» сценарий, но конечный результат не понравился остальным создателям.«Книгу чар» могли снять по мотивам произведений Серены Валентино о классических злодеях: Урсуле, Чудовище и других.