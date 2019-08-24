Диетологи назвали 8 продуктов, способных защищать организм от воспалений
Диетологи назвали 8 продуктов, способных защищать организм от воспалений. По их словам, особая диета поможет справиться с хроническими воспалительными процессами.
Первое, что советуют эксперты, - есть большое количество овощей. Листья салата и шпинат содержат в себе витамин К, помогающий при борьбе с воспалением, а брокколи, брюссельская капуста и томаты являются мощными антиоксидантами. Диетологи рекомендуют добавлять в салат семечки и орехи, которые также защищают от воспалений. Оставлять свой стол без фруктов тоже не стоит. Плоды с ярким цветом, такие как малина, черника, клюква, апельсины, лимоны и яблоки содержат большое количество антоцианинов и цитрусовых витаминов С и Е, предотвращающие многие болезни. Защитить от воспаления поможет Омега-3 в рыбе. Врачи советуют регулярно употреблять форель, сардины и тунец. Не оставили они без внимания и цельнозерновые продукты: рис, овес и хлеб оказывают воздействие на организм при расстройстве желудка.
В бобах содержится огромное количество клетчатки и антиоксидантов, предотвращающие воспалительные процессы, а имбирь замедляет производство цитокиновых белков, которые вредят организму, вызывая воспаление. Специя куркума также была оценена специалистами как противовоспалительный продукт.
Первое, что советуют эксперты, - есть большое количество овощей. Листья салата и шпинат содержат в себе витамин К, помогающий при борьбе с воспалением, а брокколи, брюссельская капуста и томаты являются мощными антиоксидантами. Диетологи рекомендуют добавлять в салат семечки и орехи, которые также защищают от воспалений. Оставлять свой стол без фруктов тоже не стоит. Плоды с ярким цветом, такие как малина, черника, клюква, апельсины, лимоны и яблоки содержат большое количество антоцианинов и цитрусовых витаминов С и Е, предотвращающие многие болезни. Защитить от воспаления поможет Омега-3 в рыбе. Врачи советуют регулярно употреблять форель, сардины и тунец. Не оставили они без внимания и цельнозерновые продукты: рис, овес и хлеб оказывают воздействие на организм при расстройстве желудка.
В бобах содержится огромное количество клетчатки и антиоксидантов, предотвращающие воспалительные процессы, а имбирь замедляет производство цитокиновых белков, которые вредят организму, вызывая воспаление. Специя куркума также была оценена специалистами как противовоспалительный продукт.
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:53