Диетологи назвали 8 продуктов, способных защищать организм от воспалений





Первое, что советуют эксперты, - есть большое количество овощей. Листья салата и шпинат содержат в себе витамин К, помогающий при борьбе с воспалением, а брокколи, брюссельская капуста и томаты являются мощными антиоксидантами. Диетологи рекомендуют добавлять в салат семечки и орехи, которые также защищают от воспалений. Оставлять свой стол без фруктов тоже не стоит. Плоды с ярким цветом, такие как малина, черника, клюква, апельсины, лимоны и яблоки содержат большое количество антоцианинов и цитрусовых витаминов С и Е, предотвращающие многие болезни. Защитить от воспаления поможет Омега-3 в рыбе. Врачи советуют регулярно употреблять форель, сардины и тунец. Не оставили они без внимания и цельнозерновые продукты: рис, овес и хлеб оказывают воздействие на организм при расстройстве желудка.В бобах содержится огромное количество клетчатки и антиоксидантов, предотвращающие воспалительные процессы, а имбирь замедляет производство цитокиновых белков, которые вредят организму, вызывая воспаление. Специя куркума также была оценена специалистами как противовоспалительный продукт.