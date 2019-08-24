Разин назвал ссору Крутого и Киселева «большой ошибкой»

Не так давно знаменитый композитор Игорь Крутой обвинил владельца «Русского радио» Владимира Киселева в том, что он сделал радиостанцию «семейным бизнесом». Вспыхнувшая после этого ссора быстро начала набирать обороты, и в нее уже начали включаться другие представители шоу-бизнеса, которые вынуждены выбирать, к какой стороне примкнуть.Одним из первых, кто прокомментировал сложившуюся ситуацию, стал Андрей Разин. На своей странице в Instagram артист разместил фото Крутого и Киселева, а также написал содержательный пост с призывом сторон прийти к консенсусу и не выносить сор из избы. Продюсер «Ласкового мая» назвал публичность скандала «большой ошибкой», а также отметил, что подобным поведением известные медийные личности ставят под удар остальных селебрити, фактически вынуждая их определяться, на чьей они стороне. Музыкант назвал обоих участников ссоры "гигантами шоу-бизнеса и талантами", а также попросил «сесть, выпить по чарочке и помириться», иначе конфликт может быть «катастрофичен для страны» и мира эстрады.