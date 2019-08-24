Актер Сергей Селин вспомнил, как "вертелся" в 90-е





Впервые Сергей Селин задумался о коммерческой занятости, когда вместе с супругой приехал в новую квартиру. В начале 90-х там не было лишь стационарного телефона для комфортной жизни, что актер решил исправить. Вместе с другом он самостоятельно проложил кабель, во что предложил вложиться жильцам. После успешно проведенных работ к ним выстроилась очередь петербуржцев, готовых сотрудничать. Обратилось порядка 2000 человек, как передает StarHit, и они сразу вносили деньги за работы. Собралось около 500 тысяч долларов, которые актер имел возможность потратить на собственные нужды, но решил не обманывать вкладчиков.Анализируя ситуацию, Селин не мог понять, как такое могло случиться, поскольку им приносили деньги под честное слово и сомнительную бумагу. Заработав приличные суммы на работе в сериалах, актер вложился в арендный бизнес и приумножил прибыль.