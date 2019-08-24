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Актер Сергей Селин вспомнил, как "вертелся" в 90-е

Отечественный актер Сергей Селин рассказал о предпринимательстве в 90-х, когда начал вести дела с подключения домашних телефонов. Звезда экранов вложил средства в арендный бизнес и теперь реже занимается творчеством.

Впервые Сергей Селин задумался о коммерческой занятости, когда вместе с супругой приехал в новую квартиру. В начале 90-х там не было лишь стационарного телефона для комфортной жизни, что актер решил исправить. Вместе с другом он самостоятельно проложил кабель, во что предложил вложиться жильцам. После успешно проведенных работ к ним выстроилась очередь петербуржцев, готовых сотрудничать. Обратилось порядка 2000 человек, как передает StarHit, и они сразу вносили деньги за работы. Собралось около 500 тысяч долларов, которые актер имел возможность потратить на собственные нужды, но решил не обманывать вкладчиков.
Актер Сергей Селин вспомнил, как "вертелся" в 90-е

Анализируя ситуацию, Селин не мог понять, как такое могло случиться, поскольку им приносили деньги под честное слово и сомнительную бумагу. Заработав приличные суммы на работе в сериалах, актер вложился в арендный бизнес и приумножил прибыль.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:57

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