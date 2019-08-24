Иосиф Оганесян признал, что его брак с Александрой Черно - проектная история

Во время программы эксперты шоу разбирали поведение Александры Черно после того, как она оскорбила не только всех своих друзей, но и мужа. Стоит отметить, что сам Иосиф Оганесян извинился за свои слова, что Черно не получила должного воспитания, однако речь его супруги с использованием матов привела к тому, что проектанту посоветовали бежать из их брака.В итоге шоу закончилось признанием Иосифа Оганесяна в том, что по советам экспертов за Периметром они разбегутся, ведь просто не смогут далее жить вместе. Скверный характер Черно давно заметили и поклонники проекта, участницу реалити не раз призывали быть к своему мужу более снисходительной.