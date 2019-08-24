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Марина Мексика: «Кальян моего бывшего парня был в его заду»

Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Мексика во время шоу "Вопрос-ответ" c Антоном Беккужевым на RuTube призналась, что ее бывший молодой человек оголялся на камеру, а его кальян был у него в пятой точке. Шокирующее признание девушка сделала накануне.
Марина Мексика: «Кальян моего бывшего парня был в его заду»

Марина Мексика рассказала, что встречалась с молодым человеком, который зарабатывал деньги тем, что оголялся на камеру, а затем продавал видеозаписи. За это проектантка мужчину не судит, ведь каждый делает то, что может. По ее словам, он хотел переехать из деревни, где жил, в большой город, а часть доходов отдавал родителям.

Причиной расставания Марины Мексики и ее экс-бойфренда стало то, что он ее приревновал, отправился с кем-то кататься, а затем опубликовал запись в Сети. Девушка увидела это и решила уйти от молодого человека. Позже звезда проекта "Дом-2" узнала, что молодой человек имел еще несколько странных привычек, к примеру, кальян, который они вместе курили у него дома, оказывался у него в заду.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:00

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