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Кирстен Данст назвала «отвратительным» поцелуй с Брэдом Питтом в «Интервью с вампиром»

Кирстен Данст назвала «отвратительным» поцелуй с Брэдом Питтом в фильме «Интервью с вампиром». По мнению актрисы, было бы жутко, если бы в 11 лет ей понравилось подобное.

Кирстен Данст на премьере «Становясь богом в центральной Флориде» дала небольшое интервью, в котором также прозвучали вопросы о съемках актрисы в фильме «Интервью с вампиром». В честь 25-летия культовой картины о живых мертвецах артистка вспомнила и прокомментировала самые яркие воспоминания, которые связывают ее с этой лентой.

По словам звезды «Меланхолии», экранный поцелуй с Брэдом Питтом был «отвратительным», и это было бы жутко, если бы в 11 лет подобное ей понравилось. Данст до сих пор стыдно вспоминать ту сцену, но в остальном съемки в фильме о живых мертвецах ей очень понравились. Актриса утверждает, что ее старшие коллеги по фильму – Том Круз и Брэд Питт очень доброжелательно относились к ней, а сама лента имела особую энергетику, что делало ее отличной от остальных. Подобные ощущения Кирстен Данст испытала только во время создания картины о Марии-Антуанетте, так как перевоплощение было немного сродни образу маленькой девочки-вампира, но только в плане внешнего вида персонажей.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:44

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