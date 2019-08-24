Кирстен Данст назвала «отвратительным» поцелуй с Брэдом Питтом в «Интервью с вампиром»

Кирстен Данст на премьере «Становясь богом в центральной Флориде» дала небольшое интервью, в котором также прозвучали вопросы о съемках актрисы в фильме «Интервью с вампиром». В честь 25-летия культовой картины о живых мертвецах артистка вспомнила и прокомментировала самые яркие воспоминания, которые связывают ее с этой лентой.По словам звезды «Меланхолии», экранный поцелуй с Брэдом Питтом был «отвратительным», и это было бы жутко, если бы в 11 лет подобное ей понравилось. Данст до сих пор стыдно вспоминать ту сцену, но в остальном съемки в фильме о живых мертвецах ей очень понравились. Актриса утверждает, что ее старшие коллеги по фильму – Том Круз и Брэд Питт очень доброжелательно относились к ней, а сама лента имела особую энергетику, что делало ее отличной от остальных. Подобные ощущения Кирстен Данст испытала только во время создания картины о Марии-Антуанетте, так как перевоплощение было немного сродни образу маленькой девочки-вампира, но только в плане внешнего вида персонажей.