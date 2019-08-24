Осенью в РФ начнутся продажи обновленной модели Skoda Superb





Новинка получила от разработчиков гамму моторов мощностью 180, 190, 220 и 280 лошадиных сил. Совместно работать с этими агрегатами будет роботизированная коробка передач RSG. Существенно отличаться от прежней модификации Skoda Superb модернизированный чешский транспорт будет светодиодной оптикой и сенсорным экраном и улучшенной отделкой салона.О стоимости автомобиля информации пока нет. Текущая модель на российском рынке стоит 1,6-1,8 миллиона рублей. Дилеры уже принимают предзаказ на машину, но точный срок реализации обновленной Skoda Superb пока не известна.