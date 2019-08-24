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Квентин Тарантино исключил сцену с Тимом Ротом из «Однажды в Голливуде»

В конечном варианте фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино нет сцен с известными актерами. В их числе оказался Тим Рот.
Квентин Тарантино исключил сцену с Тимом Ротом из «Однажды в Голливуде»

Актеру достался персонаж дворецкого парикмахера Джея Себринга, но в окончательной версии «Однажды в Голливуде» эту роль сыграл Эмиль Хирш. Квентину Тарантино пришлось отказаться от сцены. При этом он выразил благодарность Роту за хорошее отношение к его проекту. Не смогут увидеть зрители и Дэнни Стронга, который мог сыграть джаз-музыканта Дина Мартина.

Актер Тим Рот знаком зрителям по участию в кинолентах «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты» и другие. Ранее он посетил фестиваль Sarajevo Film Festival, где получил награду за большой вклад в киноискусство.

Квентин Тарантино недавно приехал в Москву перед премьерой в РФ своего девятого фильма. Режиссер прогулялся по Кремлю и получил подарки от журналистов. Одним из сувениров был сыр в коробочке, чему знаменитость очень обрадовался.

Квентин Тарантино стал известен на весь мир после выхода фильма «Криминальное чтиво», за который получил «Оскар» и иные награды. Является одним из главных представителей постмодернизма в кино.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:29

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