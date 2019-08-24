Медики назвали шесть причин, провоцирующих пробуждение по ночам





Среди распространенных причин ночных пробуждений стала температура в комнате, которая не располагает комфортному сну. Если в спальне слишком холодно или жарко, то человек не сможет выспаться. Перед сном нужно позаботиться о том, чтобы температура находилась в рамках 18-22 градусов. Нормальному сну мешают также нарушения работы щитовидной железы, в частности, ее гиперактивность. Из-за этого возникает учащенное сердцебиение, беспокойство и повышенное потоотделение. С бессонницей чаще борются пожилые граждане, у которых отдых стал более чутким из-за уменьшения продолжительности фазы глубокого сна.Желание посетить ночью туалет может указывать на никтурию, которая развивается в любом возрасте. Апноэ во сне также может привести к пробуждению. Качество отдыха страдает от выпитого накануне алкоголя, поскольку он делает фазы фрагментарными.