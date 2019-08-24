Медики назвали шесть причин, провоцирующих пробуждение по ночам
Некоторые люди сильно страдают от частых ночных пробуждений, что решили объяснить медики. Оказалось, существуют определенные причины, заставляющие человека проснуться.
Среди распространенных причин ночных пробуждений стала температура в комнате, которая не располагает комфортному сну. Если в спальне слишком холодно или жарко, то человек не сможет выспаться. Перед сном нужно позаботиться о том, чтобы температура находилась в рамках 18-22 градусов. Нормальному сну мешают также нарушения работы щитовидной железы, в частности, ее гиперактивность. Из-за этого возникает учащенное сердцебиение, беспокойство и повышенное потоотделение. С бессонницей чаще борются пожилые граждане, у которых отдых стал более чутким из-за уменьшения продолжительности фазы глубокого сна.
Желание посетить ночью туалет может указывать на никтурию, которая развивается в любом возрасте. Апноэ во сне также может привести к пробуждению. Качество отдыха страдает от выпитого накануне алкоголя, поскольку он делает фазы фрагментарными.
Среди распространенных причин ночных пробуждений стала температура в комнате, которая не располагает комфортному сну. Если в спальне слишком холодно или жарко, то человек не сможет выспаться. Перед сном нужно позаботиться о том, чтобы температура находилась в рамках 18-22 градусов. Нормальному сну мешают также нарушения работы щитовидной железы, в частности, ее гиперактивность. Из-за этого возникает учащенное сердцебиение, беспокойство и повышенное потоотделение. С бессонницей чаще борются пожилые граждане, у которых отдых стал более чутким из-за уменьшения продолжительности фазы глубокого сна.
Желание посетить ночью туалет может указывать на никтурию, которая развивается в любом возрасте. Апноэ во сне также может привести к пробуждению. Качество отдыха страдает от выпитого накануне алкоголя, поскольку он делает фазы фрагментарными.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:07