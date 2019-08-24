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Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи в Армении. Телеведущая в интервью для «Комсомольской правды» ответила на слухи о раке мозга няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня».
Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

Несколько дней назад появились догадки о болезни Анастасии Заворотнюк, которая не появлялась ни на одном светском мероприятии с апреля этого года. В СМИ сообщают о раке головного мозга актрисы, а рубец на шее, замеченный на открытии ювелирного бутика в Ереване, может свидетельствовать о биопсии загрудинных узлов, которую проводят для исключения лимфосаркомы или лимфогрануломатоза. Анфиса Чехова рассказала, что находилась с Заворотнюк на том самом мероприятии в Ереване и не видела у актрисы шрам. «Я помогала застёгивать ей украшение, ничего там не было. Возможно, я была недостаточно внимательна», - начала телеведущая, добавив, что звезда «Моей прекрасной няни» жаловалась только на армянскую еду, переедая в местных ресторанах.

«Мы разговаривали о материнстве, ведь она недавно стала мамой. Я очень хочу, чтобы эти слухи оказались выдумкой», - сказала Чехова. Стало известно, что Анастасия Заворотнюк не участвовала 8 августа в показе спектакля «Все мужчины делают это». Представители знаменитости уверяют, что актриса отлично себя чувствует и занимается оформлением документов своих детей.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:55

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