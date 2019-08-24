Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи





Несколько дней назад появились догадки о болезни Анастасии Заворотнюк, которая не появлялась ни на одном светском мероприятии с апреля этого года. В СМИ сообщают о раке головного мозга актрисы, а рубец на шее, замеченный на открытии ювелирного бутика в Ереване, может свидетельствовать о биопсии загрудинных узлов, которую проводят для исключения лимфосаркомы или лимфогрануломатоза. Анфиса Чехова рассказала, что находилась с Заворотнюк на том самом мероприятии в Ереване и не видела у актрисы шрам., - начала телеведущая, добавив, что звезда «Моей прекрасной няни» жаловалась только на армянскую еду, переедая в местных ресторанах., - сказала Чехова. Стало известно, что Анастасия Заворотнюк не участвовала 8 августа в показе спектакля «Все мужчины делают это». Представители знаменитости уверяют, что актриса отлично себя чувствует и занимается оформлением документов своих детей.