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Лолита призвала пожаловавшуюся на жизнь россиянку работать

Отечественная исполнительница Лолита решила дать совет россиянке, которая пожаловалась на трудности в жизни. Артистка показала в Instagram награду премии “Nur-Sultan Music Awards”.
Лолита призвала пожаловавшуюся на жизнь россиянку работать

Лолита опубликовала в социальной сети видео, где показала статуэтку вышеупомянутой премии, а также поблагодарила слушателей за свой успех. На опубликованных кадрах звезда продемонстрировала гримерку, в которой оказалось уже убрано после выступления. Также певица отметила, что она не смогла бы без последствий прогнуться так, как девушка-статуэтка. В комментариях под роликом одна из подписчиц раскритиковала “бомонд” посредством стиха, пожаловавшись на тяжелую жизнь трудового народа. В частности, поклонница заметила подорожание хлеба, когда звезды дают друг другу премии.

На гневный выпад в свою сторону Лолита Милявская ответила советом попробовать работать, хотя бы станцевать и спеть. Фанаты звезды высоко оценили ответ кумира, назвав ее достижения на сцене заслуженными, а работу певицы— тяжелой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:34

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