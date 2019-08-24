Лолита призвала пожаловавшуюся на жизнь россиянку работать

Лолита опубликовала в социальной сети видео, где показала статуэтку вышеупомянутой премии, а также поблагодарила слушателей за свой успех. На опубликованных кадрах звезда продемонстрировала гримерку, в которой оказалось уже убрано после выступления. Также певица отметила, что она не смогла бы без последствий прогнуться так, как девушка-статуэтка. В комментариях под роликом одна из подписчиц раскритиковала “бомонд” посредством стиха, пожаловавшись на тяжелую жизнь трудового народа. В частности, поклонница заметила подорожание хлеба, когда звезды дают друг другу премии.На гневный выпад в свою сторону Лолита Милявская ответила советом попробовать работать, хотя бы станцевать и спеть. Фанаты звезды высоко оценили ответ кумира, назвав ее достижения на сцене заслуженными, а работу певицы— тяжелой.