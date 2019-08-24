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Меган Маркл и принц Гарри отключили комментарии в Instagram после скандала

Меган Маркл и принц Гарри на время отключили комментарии в Instagram после недавнего «экологического скандала». Герцоги Сассекские решили применить эту опцию, чтобы избежать потоков критики и обвинений в лицемерии, что посыпались на пару.

Этот год стал значимым для Меган Маркл и принца Гарри не только потому, что на свет появился их первый наследник, но и благодаря менее позитивным событиям вроде «экологического скандала». Недовольство по поводу поведения младшего сына принцессы Дианы начало нарастать после того, как он посетил «встречу миллиардеров» на Сицилии, добравшись до пункта назначения на частном самолете. Фанатам аристократа показалось лицемерием выбор подобного транспорта для посещения мероприятия, посвященного проблеме изменения климата.

Однако принц Гарри проигнорировал осуждения защитников природы и для отдыха на Ибице выбрал тот же частный джет, а после на нем же слетал в Ниццу. Это вызвало бурю негодования от экологов, активистов и тех, кому небезразлична судьба планеты. В Instagram герцога и герцогини Сассекских посыпалась масса обвинений во лжи, а фанаты начали активно отписываться от ранее любимых представителей королевского семейства. Поклонники напомнили принцу Гарри о его мотивирующей речи, которую внук Елизаветы II произнес во время визита в палаточный городок Google, и упрекнули в вопиющей лжи, но в ответ Меган Маркл и ее супруг просто на некоторое время отключили комментарии к своим публикациям.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:44

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