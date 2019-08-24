Вдова Олега Табакова: «Сейчас я будто наверстываю упущенное»





Олег Табаков умер больше года назад, но его вдова до сих пор полностью не оправилась от утраты. По словам Марины Зудиной, она так сильно любила супруга, что за время совместной жизни артистка «растворилась в его мире». Даже несмотря на то, что пара воспитывала двоих детей, и у мужа и жены были разные пути творческой самореализации, вдова известного режиссера ощущала психологическую созависимость, которая появилась в результате их союза. Именно поэтому Зудиной было так тяжело принять факт смерти любимого, однако поддержка друзей и близких очень помогла ей справиться с произошедшим.Актриса безмерно благодарна сыну Павлу, дочери Марии и своим родителям за то, что вернули ее к жизни, и теперь пытается наверстать упущенное в общении с матерью и отцом. По словам Марины Зудиной, она «сейчас будто наверстывает упущенное», уделяя внимание и даря любовь, которая раньше была в большей мере направлена на Олега Табакова, своим близким. Подобный перенос помог звезде частично справиться с болью утраты, а осознание того, что ей есть на кого направить нерастраченную нежность, сделало жизнь артистки «совершенно иной».