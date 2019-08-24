Эксперты рассказали, о каких болезнях может говорить горечь во рту





Непрекращающаяся горечь во рту может свидетельствовать о множестве заболеваний, требующих немедленного обращения к медикам. Прежде всего, неприятные ощущения могут появиться при больных зубах. Часто горечь сопровождается неприятным запахом из ротовой полости. При таких симптомах необходимо обращаться к стоматологу, ведь причинами этого может быть как кариес, так и пародонтоз. Горечь во рту появляется и при нарушениях функционирования желудочно-кишечного тракта, а свидетельствовать это может о панкреатите или гастрите, сопровождаясь вздутием, тошнотой и рвотой.Дисфункция жёлчного пузыря имеет аналогичный признак, а причиной выступает сужение пузырного протока. Вылечить это можно с помощью таблеток, но в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство. Стоит незамедлительно обратиться к врачам, если произошло отравление тяжелыми металлами, такими как ртуть, медь, свинец. Они также вызывают горечь во рту, головокружение и тошноту. Одним из симптомов сахарного диабета может быть неприятный запах из ротовой полости. Людям с аутоимунными заболеваниями следует пройти обследование, если появились первые признаки недуга.