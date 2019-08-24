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Елена Летучая рассказала, как скрывает шрам на сломанном носу

Телеведущая Елена Летучая рассказала, какие изменения внешности она вносит при помощи процедур. На своей странице в сети Instagram артистка рассказала о наличие шрама из-за сломанного носа.

Елена Летучая часто откровенно отвечает на самые смелые вопросы поклонников в социальных сетях. Недавно артистка опубликовала в Stories ответ фанату, который интересовался косметологическими процедурами, которыми пользуется знаменитость. Телеведущая призналась, что в прошлом сломала нос, из-за чего у нее появился шрам на переносице. Этот недостаток будет заметен на экране, если его не маскировать, поэтому летучая прибегает к инъекциям диспорта. Данная процедура помогает сделать шрам менее заметным.

Звезда отметила, что не пользуется фильтрами в социальных сетях и не скрывает морщины. Дело в том, что поклонники обвинили артистку в использовании фотошопа на отдыхе, в связи с чем Елена Летучая показала, как выглядит ее лицо крупным планом и без макияжа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:45

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