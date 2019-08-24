Вдова Дмитрия Хворостовского заявила о вечной любви к покойному мужу
Вдова Дмитрия Хворостовского в очередной раз призналась ему в вечной любви. На просторах личной страницы в сети Instagram Флоранс Илли-Хворостовская отметила круглую дату со дня смерти мужа.
Супруга Хворостовского напомнила, что прошел уже 21 месяц со дня кончины оперного исполнителя. Автор поста добавила, обращаясь к мужу, что он навсегда останется в ее сердце, а также напомнила, что по-прежнему испытывает к артисту безусловную любовь. На своей странице в Instagram певица разместила архивное фото покойного артиста, для которого он позирует в черном костюме.
Как известно, Дмитрий Хворостовский скончался осенью 2017 года на 56 году жизни в результате болезни. Супруга артиста воспитывает 16-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Нину. Не так давно Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми посетила могилу главы семейства на Новодевичьем кладбище, отметив, что не может выразить всю боль от утраты.
Супруга Хворостовского напомнила, что прошел уже 21 месяц со дня кончины оперного исполнителя. Автор поста добавила, обращаясь к мужу, что он навсегда останется в ее сердце, а также напомнила, что по-прежнему испытывает к артисту безусловную любовь. На своей странице в Instagram певица разместила архивное фото покойного артиста, для которого он позирует в черном костюме.
Как известно, Дмитрий Хворостовский скончался осенью 2017 года на 56 году жизни в результате болезни. Супруга артиста воспитывает 16-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Нину. Не так давно Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми посетила могилу главы семейства на Новодевичьем кладбище, отметив, что не может выразить всю боль от утраты.