Вдова Дмитрия Хворостовского заявила о вечной любви к покойному мужу

Супруга Хворостовского напомнила, что прошел уже 21 месяц со дня кончины оперного исполнителя. Автор поста добавила, обращаясь к мужу, что он навсегда останется в ее сердце, а также напомнила, что по-прежнему испытывает к артисту безусловную любовь. На своей странице в Instagram певица разместила архивное фото покойного артиста, для которого он позирует в черном костюме.Как известно, Дмитрий Хворостовский скончался осенью 2017 года на 56 году жизни в результате болезни. Супруга артиста воспитывает 16-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Нину. Не так давно Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми посетила могилу главы семейства на Новодевичьем кладбище, отметив, что не может выразить всю боль от утраты.