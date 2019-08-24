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Вдова Дмитрия Хворостовского заявила о вечной любви к покойному мужу

Вдова Дмитрия Хворостовского в очередной раз призналась ему в вечной любви. На просторах личной страницы в сети Instagram Флоранс Илли-Хворостовская отметила круглую дату со дня смерти мужа.

Супруга Хворостовского напомнила, что прошел уже 21 месяц со дня кончины оперного исполнителя. Автор поста добавила, обращаясь к мужу, что он навсегда останется в ее сердце, а также напомнила, что по-прежнему испытывает к артисту безусловную любовь. На своей странице в Instagram певица разместила архивное фото покойного артиста, для которого он позирует в черном костюме.

Как известно, Дмитрий Хворостовский скончался осенью 2017 года на 56 году жизни в результате болезни. Супруга артиста воспитывает 16-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Нину. Не так давно Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми посетила могилу главы семейства на Новодевичьем кладбище, отметив, что не может выразить всю боль от утраты.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:25

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