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Названы полезные для здоровья источники углеводов

В питании людей на долю углеводов приходится в среднем 55%. Медики назвали продукты с содержанием этого элемента, употребление которых не повлияло на ухудшение обмена веществ.

Углеводы содержатся в стручковой фасоли, и любители этой пищи рискуют набрать дополнительные килограммы. В этом растении содержатся магний, фосфор, йод, клетчатка и железо. Поможет похудеть употребляемая без масла и минимальным количеством соли свежая кукуруза. В данном продукте тоже достаточно полезных элементов: железа, магния и прочих. Гречневая крупа содержит в себе растворимую клетчатку, замедляющую пищеварение, благодаря чему человек длительное время чувствует себя сытым. Также это источник углеводов, который избавляет от ненужных калорий.

Среди других продуктов с углеводами в списке врачей: овес и нут. Последний своими свойствами улучшает кишечную микрофлору и ускоряет выведение из организма нежелательных веществ. Употребление овса снизит риск возникновения сердечных болезней.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:14

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