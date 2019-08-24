Названы полезные для здоровья источники углеводов





Углеводы содержатся в стручковой фасоли, и любители этой пищи рискуют набрать дополнительные килограммы. В этом растении содержатся магний, фосфор, йод, клетчатка и железо. Поможет похудеть употребляемая без масла и минимальным количеством соли свежая кукуруза. В данном продукте тоже достаточно полезных элементов: железа, магния и прочих. Гречневая крупа содержит в себе растворимую клетчатку, замедляющую пищеварение, благодаря чему человек длительное время чувствует себя сытым. Также это источник углеводов, который избавляет от ненужных калорий.Среди других продуктов с углеводами в списке врачей: овес и нут. Последний своими свойствами улучшает кишечную микрофлору и ускоряет выведение из организма нежелательных веществ. Употребление овса снизит риск возникновения сердечных болезней.