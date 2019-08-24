Суд отклонил иск Бритни Спирс об освобождении от опеки отца
Американская певица Бритни Спирс проиграла суд об освобождении от опеки отца, перейдя под его почти безграничный контроль. Джейми Спирс получил усиленное влияние на действия дочери.
Теперь опекун Бритни Спирс может влиять на ее жизнь, когда она находится на территории штатов Вашингтон, Аризона, Алабама, Массачусетс, Миссисипи, Мичиган, Вирджиния и Теннесси. Это уже второе судебное поражение певицы, пытающейся избавиться от опеки отца. В прошлый раз Джейми Спирс получил право влиять на жизнь дочери во Флориде, Луизиане и Гавайях. Артистка попыталась освободиться от надзора через суд, поскольку посчитала последнюю госпитализацию не необходимой, а также совершенной против ее воли.
Как передает издание TMZ, отец Бритни Спирс не дает согласия на замужество дочери с новым возлюбленным Сэмом Асгари. Известно, что опекун для певицы был назначен в 2008 году, когда она пережила серьезный стресс и нервный срыв.
Теперь опекун Бритни Спирс может влиять на ее жизнь, когда она находится на территории штатов Вашингтон, Аризона, Алабама, Массачусетс, Миссисипи, Мичиган, Вирджиния и Теннесси. Это уже второе судебное поражение певицы, пытающейся избавиться от опеки отца. В прошлый раз Джейми Спирс получил право влиять на жизнь дочери во Флориде, Луизиане и Гавайях. Артистка попыталась освободиться от надзора через суд, поскольку посчитала последнюю госпитализацию не необходимой, а также совершенной против ее воли.
Как передает издание TMZ, отец Бритни Спирс не дает согласия на замужество дочери с новым возлюбленным Сэмом Асгари. Известно, что опекун для певицы был назначен в 2008 году, когда она пережила серьезный стресс и нервный срыв.