ГАЗ выпустил инновационный микроавтобус на 22 места





Ранее ГАЗ получил ОТТС на производство новой модели GAZelle Next, которая получит наименование A64R42. Компания будет выпускать микроавтобус с обычной для такого типа транспорта колесной базой, но с более повышенной вместимостью. В новой машине имеются 22 места: 3 стоячих и 19 сидячих. Также конструкторы сохранили прежнюю дистанцию между креслами.Из полезных и необходимых для благополучных поездок функций в ГАЗ Next 4.6 можно выделить блокируемый дифференциал заднего моста, позволяющий более оперативно и без ущерба проезжать дороги плохого качества. Приобрести базовую модель инновационного микроавтобуса можно за 1,5 миллиона рублей.