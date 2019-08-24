ГАЗ выпустил инновационный микроавтобус на 22 места
ГАЗ начал выпускать новые микроавтобусы «ГАЗель Next 4.6» на 22 места. Это помогло предприятию попасть в сегмент рынка LCV, где до этого не было российских представителей.
Ранее ГАЗ получил ОТТС на производство новой модели GAZelle Next, которая получит наименование A64R42. Компания будет выпускать микроавтобус с обычной для такого типа транспорта колесной базой, но с более повышенной вместимостью. В новой машине имеются 22 места: 3 стоячих и 19 сидячих. Также конструкторы сохранили прежнюю дистанцию между креслами.
Из полезных и необходимых для благополучных поездок функций в ГАЗ Next 4.6 можно выделить блокируемый дифференциал заднего моста, позволяющий более оперативно и без ущерба проезжать дороги плохого качества. Приобрести базовую модель инновационного микроавтобуса можно за 1,5 миллиона рублей.
Ранее ГАЗ получил ОТТС на производство новой модели GAZelle Next, которая получит наименование A64R42. Компания будет выпускать микроавтобус с обычной для такого типа транспорта колесной базой, но с более повышенной вместимостью. В новой машине имеются 22 места: 3 стоячих и 19 сидячих. Также конструкторы сохранили прежнюю дистанцию между креслами.
Из полезных и необходимых для благополучных поездок функций в ГАЗ Next 4.6 можно выделить блокируемый дифференциал заднего моста, позволяющий более оперативно и без ущерба проезжать дороги плохого качества. Приобрести базовую модель инновационного микроавтобуса можно за 1,5 миллиона рублей.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:53