Тимур Родригез высказался о качестве популярных интернет-шоу

В интервью “КП” Тимур Родригез признался, что недавно посмотрел отрывок из шоу Александра Гудкова “Comment Out”, где футболист Федор Смолов чистит морковь в рот Ольге Бузовой. Как отметил шоумен, многие современные комики не понимают, что некоторые вещи делать недопустимо, но действия в конкретном примере он назвал уместными. Однако он понимает, что в современности удивить аудиторию в Сети стало очень сложно, поэтому многие затрагивают запрещенные на первый взгляд темы. Успешным, по мнению артиста, юмором стал громкий и яркий, но при этом не выходящий за рамки. Родригез расстраивается из-за наличия второсортного юмора в интернете, который может негативно повлиять на подрастающее поколение.Артист считает, что критика в адрес КВН появилась из-за качества. Также Родригез уверен, что каждая юмористическая программа находит свою публику.