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Тимур Родригез высказался о качестве популярных интернет-шоу

Шоумен Тимур Родригез оценил новые юмористические шоу, а также назвал их главные отличия от качественного черного юмора. Артист выразил свое мнение по поводу качества шуток в КВН, а также работы Александра Гудкова и Ольги Бузовой.

В интервью “КП” Тимур Родригез признался, что недавно посмотрел отрывок из шоу Александра Гудкова “Comment Out”, где футболист Федор Смолов чистит морковь в рот Ольге Бузовой. Как отметил шоумен, многие современные комики не понимают, что некоторые вещи делать недопустимо, но действия в конкретном примере он назвал уместными. Однако он понимает, что в современности удивить аудиторию в Сети стало очень сложно, поэтому многие затрагивают запрещенные на первый взгляд темы. Успешным, по мнению артиста, юмором стал громкий и яркий, но при этом не выходящий за рамки. Родригез расстраивается из-за наличия второсортного юмора в интернете, который может негативно повлиять на подрастающее поколение.

Артист считает, что критика в адрес КВН появилась из-за качества. Также Родригез уверен, что каждая юмористическая программа находит свою публику.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:40

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