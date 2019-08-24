Huawei представила фитнес-часы для баскетболистов
Компания Huawei выпустила фитнес-часы, предназначенные для баскетболистов. В устройстве имеются особенности, которых нет в стандартных часах.
Конструкторы создали для Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition полиамидовый ремешок, а если носить «умные» часы на запястье, то в таком случае их владелец будет получать разные оповещения, входящие звонки и другое. Кроме того, в Huawei 4e Basketball Wizard Edition присутствуют опции отслеживания и изучения данных, когда смарт-часы закреплены на спортивной обуви. В этом случае гаджет фиксирует время соприкосновения с землей, длину и частоту шагов, расположение ног и неправильное следование по курса.
Функция баскетбольного мониторинга дает возможность анализировать соответственную информацию и записывать показатели по времени полету, вертикальным прыжкам и тому подобному. Стоимость устройства составляет 18 долларов.
Конструкторы создали для Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition полиамидовый ремешок, а если носить «умные» часы на запястье, то в таком случае их владелец будет получать разные оповещения, входящие звонки и другое. Кроме того, в Huawei 4e Basketball Wizard Edition присутствуют опции отслеживания и изучения данных, когда смарт-часы закреплены на спортивной обуви. В этом случае гаджет фиксирует время соприкосновения с землей, длину и частоту шагов, расположение ног и неправильное следование по курса.
Функция баскетбольного мониторинга дает возможность анализировать соответственную информацию и записывать показатели по времени полету, вертикальным прыжкам и тому подобному. Стоимость устройства составляет 18 долларов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:29