Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих партнеров





Свои данные британцы основывают на результатах проведенного среди 4 тысяч добровольцев опроса. Как показала эта работа, 75% людей в возрасте 65 и более лет чувствуют, что им обоим в таком возрасте в равной степени стало приятней заниматься сексом. Для сравнения, в возрастной группе от 18 до 24 лет этот показатель составляет всего 58%.В числе прочих данных, которые удалось выяснить ученым, называется тот факт, что примерно 42% респондентов уверены в распространенном стереотипе, согласно которому мужчины всегда больше хотят секса, чем женщины, еще 45% опрошенных заявили, что именно мужчины более склонны инициировать половой акт. И только 11% считают, что решать, когда заканчивать половой акт, должна женщина.Кроме того, как отметили 57% участников опроса, они уверены, что большинство женщин соглашаются на секс из-за того, что хотят осчастливить своего партнера, и только 2% заявили то же самое о мужчинах.