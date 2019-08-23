В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note 8

Впервые эта информация была опубликована на личной страничке известного индийского инсайдера Мукула Шарма в сети микроблогов Twitter. На показанном изображении можно увидеть письмо из Азерота – фантастической вселенной игры, - которое адресовано Redmi Note 8.Сам текст письма составлен на китайском языке и завершается фразой, которая оповещает о вступлении нового гаджета в альянс. Многие пользователи сразу же выразили предположение о том, что это может свидетельствовать о возможной коллаборации между новым смартфоном и популярной игрой. Кроме того, сам производитель позиционирует грядущую модель как игровой смартфон, поэтому не стоит исключать, что из коробки Redmi Note 8 получит предустановленную World of Warcraft. Впрочем, подтверждения этой информации пока нет.