Диетологи рассказали о полезных свойствах кизила





Кизил - это невероятно целебные ягоды ярко-красного цвета, из них готовят варенье, желе, ликер, мармелад, джем, компот и много других сладостей. Они богаты питательными и полезными веществами, поэтому способны вылечить многие заболевания. В составе кизила содержится большое количество витаминов С и P, фруктоза и биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. Ягода обладает мочегонным воздействием, помогает при температуре, а также выводит из организма накопившиеся токсины. Врачи уверяют, что кизил полезен для профилактики склероза, укрепляет стенки сосудов, стабилизирует артериальное давление и улучшает метаболизм.Больным подагрой, артрозникам, а также при отёчности ног, язвах во рту и геморрое рекомендуют пить кизиловый сок. При диабете также не стоит забывать об этой ягоде. Сок кизила не стоит пить на ночь из-за бодрящего действия напитка. Также от его употребления стоит отказаться людям с запорами, повышенной кислотностью и с проблематичной психикой.