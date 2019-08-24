Милла Йовович поздравила супруга Пола Андерсона с 10-летием бракосочетания

Милла Йовович опубликовала в своем микроблоге социальной сети Instagram серию фотографий с Полом Андерсоном, мило подписав их поздравлением супруга с годовщиной свадьбы. Знаменитость отметила, что ей очень нравится жить с человеком, который во всем "встает на её сторону" и "любит нон-стоп". Она также добавила, что не верит, как у нее получилось встретить такого мужчину.Милла Йовович обратила внимание на "талант, ум, любовь и поддержку" со стороны супруга, назвав Пола Уильяма Скотта Андерсона "нереальным". Актриса также отметила, что ей мало слов для того, чтобы "выразить любовь".У звездной пары двое детей: 11-летняя Эва Габо и 4-летняя Дашиэл Иден. Не так давно Йовович призналась в третьей беременности.