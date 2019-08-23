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В Берлине велосипедист застрелил прохожего

В столице Германии Берлине сегодня, 23 августа, имело место трагическое происшествие. По последним данным, велосипедист произвел выстрел в прохожего, в результате полученного огнестрельного ранения человек погиб.
В Берлине велосипедист застрелил прохожего

Инцидент имел место в районе Моабит примерно в полдень по местному времени. К месту событий сразу же прибыли сотрудники берлинской полиции, сообщает издание argumenti.ru. Информация о происшествии позднее была опубликована в официальном аккаунте полиции города в сети микроблогов Twitter.

Сообщается, что погибший мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в голову. Что касается стрелявшего, то он, по словам очевидцев, якобы выбросил оружие, из которого стрелял в потерпевшего, в воду реки Шпрее. Информации о том, удалось ли стражам порядка отыскать и задержать подозреваемого, пока нет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:14

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