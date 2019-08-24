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Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России. В НИИ медицины труда рассказали о влиянии рабочей среды на состояние организма.

Представительницы слабого пола, работая в сфере химического воздействия, имеют большой риск для репродуктивного здоровья. В эту группу попали сотрудницы заправочных станций, специалисты по гальваническому покрытию различных деталей, маляры, чистильщицы, а также работницы, поддающиеся вибрациям (шлифовальщицы, водители, дорожники). Женщинам с этими профессиями труднее выносить ребёнка и родить. Отмечается вред здоровью и при работе с микроорганизмами в исследовательной лаборатории, медицинских учреждениях, на пищевом производстве и животноводстве. Не рекомендуется работать в тяжелых климатических условиях или поднимать тяжелые грузы. Работа под воздействием небольшой дозы облучения на атомной электростанции, при наличии магнитных и электромагнитных полей, также не должна привлекать женщин. По словам экспертов, для мужчин риск несут все те же профессии, кроме физических нагрузок.

Ученые сообщают о генетических сбоях, нарушении формирования внутренних органов и костей плода, повышается риск выкидыша или рождение мертвого ребенка. Также они отметили, что репродуктивное здоровье зависит не только от выбора профессии, но и от питания, наличия вредных привычек, подвижности на протяжении дня, качества сна и отсутствия стресса.

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Общество
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 05:01

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