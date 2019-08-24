Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России





Представительницы слабого пола, работая в сфере химического воздействия, имеют большой риск для репродуктивного здоровья. В эту группу попали сотрудницы заправочных станций, специалисты по гальваническому покрытию различных деталей, маляры, чистильщицы, а также работницы, поддающиеся вибрациям (шлифовальщицы, водители, дорожники). Женщинам с этими профессиями труднее выносить ребёнка и родить. Отмечается вред здоровью и при работе с микроорганизмами в исследовательной лаборатории, медицинских учреждениях, на пищевом производстве и животноводстве. Не рекомендуется работать в тяжелых климатических условиях или поднимать тяжелые грузы. Работа под воздействием небольшой дозы облучения на атомной электростанции, при наличии магнитных и электромагнитных полей, также не должна привлекать женщин. По словам экспертов, для мужчин риск несут все те же профессии, кроме физических нагрузок.Ученые сообщают о генетических сбоях, нарушении формирования внутренних органов и костей плода, повышается риск выкидыша или рождение мертвого ребенка. Также они отметили, что репродуктивное здоровье зависит не только от выбора профессии, но и от питания, наличия вредных привычек, подвижности на протяжении дня, качества сна и отсутствия стресса.